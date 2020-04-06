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Tansiyonu düşen otobüs şoförü duvara çarparak durabildi

Kağıthane'de seyir halinde olan bir otobüs şoförü, aniden tansiyonu düşünce çarparak durabildi. Olaydan sonra kendine gelen araç sürücüsü ise vatandaşların uyarmasıyla kaza yaptığını anladığını söyledi.
 06 Nisan 2020 10:22
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Tansiyonu düşen otobüs şoförü duvara çarparak durabildi

Kağıthane İmrahor Caddesi'nde seyir halinde olan bir otobüs şoförü, tansiyonunun düşmesi sebebiyle aracın hakimiyetini kaybetti. Sabah saat 8.30 sıralarında meydana gelen olayda, şoför duvara çarparak durabildi. Otobüste az sayıda yolcu bulunurken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Otobüste ise maddi hasar meydana geldi. Kaza yaptıktan sonra kendine gelen araç sürücüsü ise vatandaşların uyarmasıyla kaza yaptığını anladığını söyledi.

"Yolcular 'ağabey kaza yaptın' dedi"

Bir anda tansiyonunun düştüğünü dile getiren otobüs şoförü, "Tansiyonum düştü bir anlık bende anlayamadım nasıl kaza yaptığımı, yolcular 'ağabey kaza yaptın' dedi. Yaralı yok" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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