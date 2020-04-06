Polisler sokak köpekleriyle yiyeceğini paylaştı

GENEL MÜDÜRLÜKTEN, 'NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ TEHLİKE SAÇIYOR' HABERİNE TEPKİ Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bir açıklama yaparak, Cumhuriyet gazetesinde yer alan 'Nüfus müdürlükleri tehlike saçıyor' haberine tepki gösterdi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada "Personelin salgından etkilenmemesi amacıyla hijyene özen gösterilmesi, başvuru ekipmanlarının dezenfekte edilmesi gibi önleyici tedbirleri öncelikli alan kurumlardan biriyiz" denildi.