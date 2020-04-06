Polisler sokak köpekleriyle yiyeceğini paylaştı
Kars'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kent merkezine giriş noktalarında görev alan polis ekipleri, yiyeceklerini sokak köpekleri ile paylaştı. Hem görevlerini sürdüren hem de yanlarına gelen köpekleri elleriyle besleyen polisler, çevre temizliği de yaptı.
|06 Nisan 2020 10:25
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