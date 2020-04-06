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Hasta yakınını darbeden ambulans şoförü hakkında soruşturma

Kırklareli Valiliği, Lüleburgaz ilçesinde bir hasta yakınını darbeden ambulans şoförü hakkında soruşturma başlattı
 06 Nisan 2020 10:28
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Hasta yakınını darbeden ambulans şoförü hakkında soruşturma

Kırklareli Valiliği, Lüleburgaz ilçesinde bir hasta yakınını darbeden ambulans şoförü hakkında soruşturma başlattı.

İddiaya göre, ihbar üzerine bir adrese giden 112 Acil Sağlık ekiplerinden ambulans şoförü ile hasta yakını arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında ambulans şoförü, hasta yakınını darbetti.

Durumu görüntüleyen bir vatandaş darp anını sosyal medyadan paylaştı.

Kırklareli Valiliği, ambulans şoförü hakkında soruşturma başlattı.
Anadolu Ajansı
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