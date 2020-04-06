Beşiktaş'ın iki yıldızı Fenerbahçe yolunda!
|06 Nisan 2020 10:41
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A sporda yer alan habere göre;
Yaşanan Korona kabusuna rağmen yeni sezonun kadro planlamasına tam gaz devam eden F.Bahçe'de gündemin en sıcak iki ismi Caner Erkin ve Gökhan Gönül "2016'da en iyi iki yıldızımızı ezeli rakibimize kaptırdık" diye sürekli dert yanan Başkan Ali Koç bizzat düğmeye bastı.
b>BEŞİKTAŞ'LA HENÜZ ANLAŞMA YOK
Yönetim, sezon sonunda serbest kalacak olan iki futbolcunun menajerleriyle masaya oturmaya hazırlanıyor... Caner ve Gökhan, Beşiktaş'la yeni sözleşme için henüz anlaşma sağlayamadı.
GELİN FUTBOLU BURADA BIRAKIN!
Fener'in iki eski yıldızına, "Gelin futbolu yuvanızda bırakın" diyeceği ifade ediliyor. Ali Koç'un hem Gökhan'ı hem Caner'i takıma kazandırma konusunda çok istekli olduğu öğrenildi.
İKİSİNİN DE YERİNİ DOLDURAMADI
2016 yılında bedelsiz olarak Beşiktaş'a kaptırdığı iki yıldızının yerini bir türlü dolduramayan Fenerbahçe, o günden bu yana savunmanın sağında ve solunda çok büyük sıkıntılar yaşadı.
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