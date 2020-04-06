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Otoda online satış dönemi

Otomotiv sektörü yeni iş modelleriyle koronavirüsün olumsuz etkilerini azaltmaya çalışıyor. Online sistem ile müşteri bayiye uğramadan kredi başvurusunu yaparak, beğendiği otomobili satın alabilecek. Teslimat evde gerçekleşecek
 06 Nisan 2020 10:46
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Otoda online satış dönemi

Koronavirüs salgını otomotiv sektörünü de olumsuz etkiledi. Yeni yıla hızlı bir başlangıç yapan otomotiv sektörü, martın ikinci yarısından itibaren fren yaptı. Martta otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 1.6 artışla 50 bin 8 adet oldu. Koronavirüs salgını olmasaydı pazarın 60 bin adetlerin üzerine çıkacağı konuşuluyordu. Nisanda ise satışların dibe vurması bekleniyor. Otomotiv sektörü yeni iş modelleriyle koronavirüsün olumsuz etkilerini azaltmaya çalışıyor. Teknoloji aracılığıyla evde kalan müşterilerin hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya hazırlanıyor. Bünyesinde Citroen, DS, Peugeot ve Opel markaları bulunan PSA Türkiye, online satış hizmetini devreye soktu. Buna göre "e-rezervasyon/ online randevu", "görüntülü görüşme", online araç tanıtımı ve mesafeli/online satış sistemine geçiş yapılıyor. Bu çalışma sistemi sayesinde müşterilerin yeni bir modeli keşfetmek için showroom'a gitmeleri gerekmeyecek. Showroom'lar müşterilerin ayağına gidecek.

SOSYAL MEDYADAN BAĞLANTI

Bir diğer yenilik ise mesafeli satış sistemi. Bu yeni çalışma modeli ile birlikte müşteriler evlerinden çıkmadan yeni otomobillerine sahip olabilecek. Müşterilerin satın almak istedikleri model tercihlerine göre adreslerine teslim edilecek veya standart bir şekilde müşterilerin showroom'a gelmesiyle teslimatlar gerçekleştirilebilecek. Otomotivde sağlık ve can güvenliği açısından bir takım yeni uygulamalar da hayata geçirilmeye başladı. Hyundai Assan'ın düzenlediği "Kapınızdaki Servis" adlı mevcut uygulamaya göre müşteriler evlerinden çıkmadan araçlarının bakımlarını gerçekleştirebilecek. Servis personeli tarafından kapıdan alınarak periyodik bakımı yapılan araçlar, ücretsiz dezenfekte edilerek sahibine teslim edilecek. Ayrıca, nisan boyunca geçerli olacak bu uygulamaya ek olarak, sağlık çalışanları da sahibi oldukları Hyundai marka araçlarının periyodik bakımlarında herhangi bir işçilik ücreti ödemeyecek.

SERVİS HİZMETİ KAPIDA

RENAULT Mais bir süre önce "Kapıdan Al-Kapıya Teslim" hizmetini hayata geçirdi. Bu uygulama ile müşterilerin araçları vale hizmeti ile istedikleri yerden alınıp istedikleri yere teslim ediliyor. Ayrıca isteyen müşteriler için araçlar dezenfekte edilip evlerine bırakılıyor. Servis kabul ve teslim randevuları, 30 dakika aralıklar ile organize ediliyor. Yeni araç teslimatlarında danışmanlar, gereken açıklamaları müşterilere video yardımı ile yapılıyor.Fiat da tüm bayilerinde görüntülü görüşme hizmetini devreye aldı. Daha önce 35 bayisinde canlı ve görüntülü görüşme hizmeti sağlayan marka, 3 Nisan'dan itibaren Türkiye'de bulunan bayilik ağının tamamını online ortama taşıdı. Buna göre, şirket ve bayi web siteleri ile sosyal medya aracılığıyla istediği bayinin satış danışmanına saniyeler içerisinde bağlanabilecek.
Sabah
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