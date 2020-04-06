Öğrencilerin burs ve kredileri hesaplarına yatırılmaya başlandı
|06 Nisan 2020 11:09
|Yazdır
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kredi ve bursların öğrencilere kesintisiz olarak ödenmeye devam edeceğini açıklamasının ardından Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin tarihlerini duyurdu.
Bugün itibarıyla burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Öğrencilere ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılacak. TC kimlik numarasının sonu '"0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Nisan Çarşamba, "6" olanlar 9 Nisan Perşembe, "8" olanlar ise 10 Nisan Cuma günü ödemelerini alabilecek.
Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce ifade ettikleri gibi, kredi/burs ödemeleri bu süreçte de devam edecek.Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) April 6, 2020
An itibarıyla öğrenci arkadaşlarımızın Nisan ayı burs ve kredileri hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır.
Bütün imkanlarımızla her durumda gençlerimizin yanındayız.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Girişimci muhtar 15 üniversiteliye burs sağlıyor
14 Mart 2020 15:03
|MEB, 2020 bursluluk sınavı başvuru kılavuzunu yayımladı
03 Şubat 2020 17:25
|TÜBİTAK'tan öğrenciye burs sağlanmadığı iddialarına yanıt
01 Şubat 2020 13:08
|KYK yurtlarına başvuranların yerleştirilme oranı
22 Ocak 2020 11:28
|Borçlu öğrenci için KYK formülü
13 Aralık 2019 07:21
|İBB burs başvuru sonuçları açıklandı
28 Kasım 2019 11:03
|KYK, burs ve kredi ödeme takmini açıkladı
26 Kasım 2019 15:23
|VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı
26 Kasım 2019 08:40
|KYK Burs ve Kredi sonuçları açıklandı
16 Kasım 2019 11:41
|Başarılı sporculara yüzde 100 üniversite bursu geliyor!
12 Kasım 2019 09:32