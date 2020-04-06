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Ressam polis, şehit meslektaşlarının portrelerini çiziyor

Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Murat Torun, 14 şehit meslektaşının portrelerinin yer alacağı "En değerlilerimiz: Şehitlerimiz" adlı kişisel sergisini açmak için çalışmalarını sürdürüyor
 06 Nisan 2020 11:19
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Ressam polis, şehit meslektaşlarının portrelerini çiziyor

- Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Murat Torun, şehit meslektaşlarının tuvale çizdiği resimlerinden oluşan sergi açmayı planlıyor.

Polis Meslek Eğitim Merkezinden (POMEM) mezun olarak 2009 yılında mesleğe başlayan Torun, çocukluğunda keşfettiği resim yeteneğini geliştirmek amacıyla çeşitli eğitimler aldı.

Geleneksel hat sanatını kaligrafiyle buluşturan başarılı çalışmalarının yanı sıra manzara, portre başta olmak üzere çeşitli resimler çizen Torun, görev başındayken silah tuttuğu eliyle mesai sonrası birbirinden güzel eserlere imza atıyor.

Mesaiden arta kalan vakitlerinde boya, fırça ve tuvalle buluşan Torun, son olarak da kentteki şehit güvenlik görevlilerinin resimlerini çizmeye başladı.

Bugüne kadar 7 şehidin portresini çizen Torun, toplam 14 şehidin resmini tuvale yansıttıktan sonra yaz aylarında "En değerlilerimiz: Şehitlerimiz" adlı kişisel sergisini açmayı planlıyor.

Torun, AA muhabirine, şehit fotoğraflarından oluşan albümlere baktığında bazılarının siyah beyaz veya netliğinin düşük olduğunu görünce bu konuda çalışma yapmak için kolları sıvadığını belirtti.

Şehitlerin yakınlarından temin ettiği fotoğrafların arka planına ay yıldız ekleyerek kompozisyon ürettiğini ifade eden Torun, serginin ardından resimleri şehitlerin ailelerine hediye edeceğini dile getirdi.

- Bir resim 4 günde tamamlanıyor

Resim yapmanın kendisi için stresten ve negatif enerjiden arınma yolu olduğunu söyleyen Torun, şöyle konuştu:

"Resim alanındaki 23. yılımda en değerlilerimizin resimlerini yapmaya başladım. Bizim için, memleket için şehit olanların resimlerini çizip ailelerine hediye etme düşüncesiyle yola çıktım. Çalışmalarımı izin günleri ve mesai dışındaki zamanlarda sürdürüyorum. Bir resmi tamamlamak için yaklaşık 4 gün gerekiyor. Olabildiğince özenli, düzenli ve özverili çalışmaya gayret ediyorum."

Daha önce 2 kişisel sergi açtığını, 6 karma sergide çalışmalarının sergilendiğini belirten Torun, "En değerlilerimiz: Şehitlerimiz" çalışmasını tamamladıktan sonra Yunus Emre, Neşet Ertaş ve Aşık Veysel gibi Anadolu ozanlarını, şairlerini resmederek farklı bir çalışmaya imza atmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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