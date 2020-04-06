Memur ve memur adaylarının karşılaştığı sorular ve cevapları

KPSS alımlarında yaş şartı var mı?

38 yaşındayım. Memuriyet yaşı ile ilgili herkes bir şey söylüyor. KPSS'den memur olmam önünde bir engel var mı?

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in Ek 3'üncü maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezi yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için yaş sınırı tespit edemezler.

Dolayısıyla 38 veya 50 yaşındaki birisi de KPSS B grubu kadrolara yerleşmesi halinde memur olarak atanabilir. Ancak, bazı kurumlar mevzuatından aldığı yetkiyle yaş şartı koyabilmektedirler. Bu nedenle yerleştirme yapılacak kadronun karşısında yer alan şartlara bakmanızı ve ona göre hareket etmenizi öneririz.

Kadroları 5. derece olan memurlar kurumlar arası görevlendirilemeyecekler mi?

Memur kadrosu malumunuz olduğu üzere 5. dereceden yukarıda bulunmamaktadır. 657 ek 8. maddesi kapsamında görevlendirmenin birinci paragrafın (a) bendinde görevlendirileceği göreve ilişkin 4. derece ve daha yukarı derece şartı aranmaktadır. Buna göre memur geçici görevlendirilmeyecek midir?

657 sayılı Kanun'un Kurumlar arası geçici süreli görevlendirmeyi düzenleyen Ek 8'inci maddesinde; "Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir: a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır." hükmüne yer verilmiştir.

Dolayısıyla bu madde kapsamında 5. dereceli kadrolarda bulunan memurların kurumlar arası geçici süreli görevlendirmesi mümkün değildir.

Ancak, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 25'inci maddesi gereğince hazırlanarak yürürlüğe konulan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'ne göre kurumlar arası görevlendirmede derece şartı yoktur. Dolayısıyla memurların aylıklarını kurumlarından almak kaydıyla görevlendirilmesi mümkündür.

Ayrıca, bu yönetmeliğin kadro veya pozisyona geçici görevlendirmeyi düzenleyen 6'ncı maddesine göre yapılacak görevlendirmede ise bazı şartlar aranmaktadır. Yani kurumlarından aylıksız izinli olarak yapılacak görevlendirmelerde bazı şartlar aranmaktadır.

Buna göre, kurumların kadro veya pozisyonuna yapılacak geçici görevlendirmelerde geçici görevlendirilecek personelin ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil, tüm şartları bir arada taşıması gerekir. Görevlendirmeyi yapan kurum, personelin bu şartları sağlayıp sağlamadığının kontrolünden sorumludur.

Sonuç olarak, 5. dereceli kadrolarda bulunan memurların 375 sayılı KHK'nin ek 25'inci maddesine göre kurumlar arası görevlendirilmesi mümkündür. Bu durumda kendi kadrolarının dışında başka bir kadroyla ilişkilendirme yapılamamaktadır.

KİT'ler güvenlik soruşturması yapılmadan adayları göreve başlatabilir mi?

2019 /2 TCDD taşımacılığa atandım. KİT'ler 399 sayılı KHK kapsamında ama 657 soruşturma yapılmıyor ama bize yapılıyor. Abim twitter'da paylaşım yapmış, hakim de HAGB kararı vermiş. Abim yüzünden atanamazsam çok üzülürüm. Annem babam zaten ayrı. Doğmadan babam bizi bırakmış onun için onun soyadını taşımıyorum ondan dolayı bir şey olacağını sanmıyorum. Ailemde FETÖ'nün F'si yok ona eminim. Çünkü doğduğum günden bugüne hep garibanlık içinde yaşadık. Ondan bizi pek saymazlar. Artık 399 KHK'lı memurların mağduriyetini yazıp adil olmadığını dile getirseniz. Ya da kişiler üstünden sadece soruşturma yapılmalı noktasına vurgu yaparsanız çok mutlu olurum.

Anayasa Mahkemesi'nin, 657 sayılı Kanunu'na 2016 yılında eklenen ve memuriyete girişte güvenlik soruşturması yapılmasını öngören düzenlemeyi iptal etmesi, 29 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Dolayısıyla 657 sayılı Kanun'un 48/A-8 inci maddesinde yer alan; "Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" hükmü iptal edildiği için memurların arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması yapılmadan göreve başlatılması mümkün hale gelmiştir.

Ancak, 399 sayılı KHK'nin İşe Alınacaklarda Aranılacak Şartlar başlıklı 7'nci maddesinin (f ) bendinde yer alan; "Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" ifadesine dava açılmadığı için bu ifade halen geçerlidir. Dolayısıyla 399 sayılı KHK kapsamında olanların güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılmadan göreve başlatılması mümkün değildir. Büyük ihtimalle AYM'ye dava açanlar 399 sayılı KHK'deki hükmü dava etmeyi unutmuşlardır. Bazen bu tür yol kazaları olabilmektedir.

Sonuç olarak kardeşinizin işlemiş olduğu bir suçun sizin göreve başlatılmanıza olumsuz etkisinin olamayacağını düşünüyoruz. Çünkü, hem İslam Hukuku'nda hem de beşeri hukukta hiç kimse başkasının işlediği suçtan sorumlu tutulamaz ve mahkum edilemez. Maalesef kamu kurumlarında bu konuda az da olsa keyfi uygulamalar yapılabilmektedir. Ancak, keyfi uygulamaların tespiti halinde yapanlar hakkında ciddi sonuçlarının olduğunu da hatırlatmak isteriz. Eğer "Hak" kavramının Allah'ın ismi olduğunun farkına varılırsa ve güçsüzlerin hakkının bir gün alınacağına inanılırsa herkesin ayağını denk alacağını düşünüyoruz. Elbette bu dediklerim inananlar için geçerlidir. Şayet aksi durumla karşılaşırsanız kanun yollarına başvurabilir ve hakkınızı alabilirsiniz.

Ahmet Ünlü