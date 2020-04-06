1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün sözde 'eyalet muhasebecisi' hakim karşısında

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün sözde "eyalet muhasebecisi" olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
 06 Nisan 2020 11:42
Yazdır
FETÖ'nün sözde 'eyalet muhasebecisi' hakim karşısında

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan dava açılan tutuklu sanık H.Ç. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Savunması alınan sanık H.Ç, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını söyledi.

FETÖ/PDY adına kimseden himmet adı altında para toplamadığını belirten sanık, ''Ben örgütün eyalet muhasebeciliğini yapmadım. Hakkımdaki ByLock tespitini kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve dinlenmeyen tanıkların çağrılmaları yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanığın mevcut halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bitlis'te PKK'nın kullandığı 2 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi
06 Nisan 2020 11:50		 MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
06 Nisan 2020 09:17
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bin 78'e yükseldi
05 Nisan 2020 21:17		 MSB: TSK'den 19 bin 203 personel ihraç edildi
05 Nisan 2020 16:20
Mahrem imam, FETÖ'den kopan askerleri örgütlemek için 'ümitçi' atamış
05 Nisan 2020 11:14		 Cezaevinden yazdığı mektupla örgütün kirli yüzünü anlattı
05 Nisan 2020 11:05
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
05 Nisan 2020 10:49		 İçişleri Bakanlığı: Mart ayında 89 terörist etkisiz hale getirildi
04 Nisan 2020 22:30
MSB: Sızma girişiminde bulunan 24 PKK'lı etkisiz hale getirildi
04 Nisan 2020 09:43		 Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 4 PKK mensubu yakalandı
03 Nisan 2020 20:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:53 - Sakarya'da karantina süresi dolan 631 kişi evlerine gönderiliyor11:51 - İstanbul Havalimanı tam kapasitede ilk yılını tamamladı11:50 - Bitlis'te PKK'nın kullandığı 2 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi11:44 - Zoom, banka bilgilerinizi mi ele geçiriyor?11:42 - FETÖ'nün sözde 'eyalet muhasebecisi' hakim karşısında11:37 - Memur ve memur adaylarının karşılaştığı sorular ve cevapları11:35 - Gram altında rekor üstüne rekor: 355 TL'den işlem görüyor11:33 - Antalya'da mehter takımı emniyet mensupları için konser verdi11:19 - Ressam polis, şehit meslektaşlarının portrelerini çiziyor11:19 - Türkiye'de koronavirüs korkusu genç ve yaşlılarda eşit
11:17 - Fitch: Türkiye büyümesini sürdürecek11:16 - 'Gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlamada taze meyve ve sebze fiyatları etkili oldu'11:15 - Domatesin kurusu da salçası da döviz kazandırıyor11:11 - Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i hibe olarak verilecek11:11 - 'Fikret Zikret G. Hocaefendi' ismiyle dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı11:10 - PAEM eğitim sonu mülakatından başarısız sayılmaya Y.D. kararı11:09 - Öğrencilerin burs ve kredileri hesaplarına yatırılmaya başlandı10:54 - Öğrenciler, LGS için başvuru yapmayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak
Ziya Selçuk'tan acil 'zoom' toplantısı iddiası
İkinci 'bilim kurulu'ndaki isimler belli oldu
Koronavirüs Meral Akşener'in evine girdi
Virüsle boğuşan Batı'da iğrenç akım
Memurların icra kesintileri hakkında önemli görüş!
Gram altında rekor üstüne rekor: 355 TL'den işlem görüyor
Eve özel berber servisi: VİP tıraş
Benzine bu gece zam geliyor
Evlere gidiyorsan dükkanı kapatmanın anlamı ne?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Murat Muratoğlu 1
istanbul'da ücretsiz maske dağıtımına başlanması 7
sosyal yardımların polis tarafından dağıtılması 2
Koronavirüs Fırsatçıları 1
din 2
yüz koruyucu siperlik 1
84 yaşındaki koronavirüs hastasının iyileşmesi 2
şehirlerarası trafikte aşırı yoğunluk olması 3
20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı 3
şok market'in büyük ayıbı 3
SON İLANLAR
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak
Alay Belediyesi Arkeolog Alacak
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 42 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 85 sağlık personeli alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam