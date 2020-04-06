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Antalya'da mehter takımı emniyet mensupları için konser verdi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde mehter takımı, emniyet mensupları için konser verdi
 06 Nisan 2020 11:33
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Antalya'da mehter takımı emniyet mensupları için konser verdi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde mehter takımı, emniyet mensupları için konser verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ilçedeki sokakları dolaşan Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı, Korkuteli-Antalya kara yolundaki kontrol noktasında görevli güvenlik güçleri için marşlarını seslendirdi.

Konseri yoldan geçen vatandaşlar da dinledi. Bazı vatandaşlar ise marşlara alkış ve ıslıklarla eşlik etti.

Mehteran ekibinde yer alanların eldiven ve maske takarak önlem aldıkları görüldü.

Mehter takımı, daha sonra Kargalık ve İmrahor mahallelerine de geçerek evlerinde bekleyen vatandaşlara da konser verdi.
Anadolu Ajansı
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