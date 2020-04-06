1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bitlis'te PKK'nın kullandığı 2 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 2 sığınakta silah ve mühimmat bulundu.
 06 Nisan 2020 11:50
Yazdır
Bitlis'te PKK'nın kullandığı 2 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 8 Mart'ta "Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere ver verildi:

"Dün, 2 sığınakta toprağa gömülü 3 jelikan bidonda zağros keskin nişancı silahı ve bu silaha ait 6 mühimmat, kalaşnikof piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, RPG-7 roket atar, 4 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 RPG-7 anti tank roketatar mühimmatı, RPG-7 airbust tipi anti personel roketatar mühimmatı, 48 M-16 silahı mühimmatı, bakım kiti, dikiş makinesi, sekizli pil bloku, uyku tulumu, 4 sırt çantası, 2 çift ayakkabı, 4 kitap, 2 gaz ocağı, 2 el testeresi, 4 kazma, 3 not defteri, 8 kaya çivisi, bir top ip ve kürek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerin bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İtirafçı eski komiser yardımcısı FETÖ'nün soru hırsızlığını anlattı
06 Nisan 2020 13:14		 FETÖ'nün sözde 'eyalet muhasebecisi' hakim karşısında
06 Nisan 2020 11:42
MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
06 Nisan 2020 09:17		 Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bin 78'e yükseldi
05 Nisan 2020 21:17
MSB: TSK'den 19 bin 203 personel ihraç edildi
05 Nisan 2020 16:20		 Mahrem imam, FETÖ'den kopan askerleri örgütlemek için 'ümitçi' atamış
05 Nisan 2020 11:14
Cezaevinden yazdığı mektupla örgütün kirli yüzünü anlattı
05 Nisan 2020 11:05		 Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
05 Nisan 2020 10:49
İçişleri Bakanlığı: Mart ayında 89 terörist etkisiz hale getirildi
04 Nisan 2020 22:30		 MSB: Sızma girişiminde bulunan 24 PKK'lı etkisiz hale getirildi
04 Nisan 2020 09:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:23 - Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı13:16 - İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 739'a yükseldi13:14 - İtirafçı eski komiser yardımcısı FETÖ'nün soru hırsızlığını anlattı13:14 - Türkiye'nin en büyük maske fabrikası açılıyor: Günlük 8 milyon adet!13:13 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:08 - Canlı yayında anlattı... Kuzeni koronavirüse yakalandı13:04 - Silvan'da 2 kişi koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti13:02 - Rüştü Reçber, taburcu oldu12:59 - Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı12:59 - Çiftçiler şehirlere giriş-çıkış yasağında esneklik bekliyor
12:58 - Dünya genelinde virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini aştı.12:56 - İstanbul'da polisevleri sağlık çalışanlarına tahsis edildi12:50 - Antalya'daki din görevlilerinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek12:41 - Vakıfbank, kredi ve kredi kartı borçlarını erteledi12:40 - Çeyrek altın ne kadar?12:40 - Balıkesir polisinden 'evde kal' klibi12:36 - 'İşsiz kalanların evlerinden iki ay boyunca su ücreti alınmayacak'12:33 - Türk Dişhekimleri Birliğinden 'ek ödeme' talebi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk'tan acil 'zoom' toplantısı iddiası
Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak
İkinci 'bilim kurulu'ndaki isimler belli oldu
Zoom, banka bilgilerinizi mi ele geçiriyor?
Koronavirüs Meral Akşener'in evine girdi
Gram altın ve dolar, rekor seviyelere ulaştı!
Virüsle boğuşan Batı'da iğrenç akım
Memurların icra kesintileri hakkında önemli görüş!
Benzine bu gece zam geliyor
Gram altında rekor üstüne rekor: 355 TL'den işlem görüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
grup yorum 4
erkan petekkaya'nın sosyal medya hesaplarının kapanması 2
PTT 1
mem.net sözlük cafe 15
yaşlılara ceza yazdı diye jandarmaya atarlanma 2
maske takalım mı takmayalım mı sorunsalı 1
84 yaşındaki koronavirüs hastasının iyileşmesi 2
şu an çalan şarkı 3
kendine çay demlemek 2
Teslimiyet 1
SON İLANLAR
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak
Alay Belediyesi Arkeolog Alacak
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 42 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 85 sağlık personeli alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam