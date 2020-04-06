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Hasta olduğu anlaşılan anne, metrobüse alınmadı

İstanbul Avcılar'da rahatsızlanan çocuklarını hastaneye götürmek üzere metrobüse binmek isteyen 2 anne, görevliler tarafından alınmadı. Hasta çocukları metrobüs durağına çağrılan ambulans ile hastaneye götürüldü.
 06 Nisan 2020 12:05
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Hasta olduğu anlaşılan anne, metrobüse alınmadı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altındaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Hastaneye gitmek için anneleriyle Avcılar Merkez Metrobüs Durağı'na gelen 2 çocuk güvenlik görevlileri tarafından metrobüse alınmadı.

Görevliler 112 ekiplerini arayarak metrobüs durağına sağlık ekibi çağırdı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ailelere yardımcı oldu. Ambulans ile hasta çocuklar hastanelere götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
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