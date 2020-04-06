TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 24 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 23 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.
|06 Nisan 2020 12:19
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 23 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.
İhaleye 48 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşti.
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