1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 24 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 23 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.
 06 Nisan 2020 12:19
Yazdır
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 24 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 23 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.

İhaleye 48 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fitch: Türkiye büyümesini sürdürecek
06 Nisan 2020 11:17		 'Gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlamada taze meyve ve sebze fiyatları etkili oldu'
06 Nisan 2020 11:16
Domatesin kurusu da salçası da döviz kazandırıyor
06 Nisan 2020 11:15		 IMF: Bu kriz önceki krizler gibi değil
06 Nisan 2020 07:31
İstanbul'daki 120 bin 727 aileye sosyal yardım ve maaşları teslim edildi
05 Nisan 2020 23:55		 Dev projenin yüzde 67'si bitti
05 Nisan 2020 22:33
Koronavirüsle mücadelede önemli adım: Üretime başlandı
05 Nisan 2020 20:57		 Ağrılı kadınlar Tekstilkent'te maske üretiyor
05 Nisan 2020 20:47
'Sabiha Gökçen'de çalışan kimse işini kaybetmeyecek'
05 Nisan 2020 20:42		 TANAP'tan kampanyaya 500 bin dolarlık destek
05 Nisan 2020 20:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:23 - Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı13:16 - İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 739'a yükseldi13:14 - İtirafçı eski komiser yardımcısı FETÖ'nün soru hırsızlığını anlattı13:14 - Türkiye'nin en büyük maske fabrikası açılıyor: Günlük 8 milyon adet!13:13 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:08 - Canlı yayında anlattı... Kuzeni koronavirüse yakalandı13:04 - Silvan'da 2 kişi koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti13:02 - Rüştü Reçber, taburcu oldu12:59 - Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı12:59 - Çiftçiler şehirlere giriş-çıkış yasağında esneklik bekliyor
12:58 - Dünya genelinde virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini aştı.12:56 - İstanbul'da polisevleri sağlık çalışanlarına tahsis edildi12:50 - Antalya'daki din görevlilerinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek12:41 - Vakıfbank, kredi ve kredi kartı borçlarını erteledi12:40 - Çeyrek altın ne kadar?12:40 - Balıkesir polisinden 'evde kal' klibi12:36 - 'İşsiz kalanların evlerinden iki ay boyunca su ücreti alınmayacak'12:33 - Türk Dişhekimleri Birliğinden 'ek ödeme' talebi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk'tan acil 'zoom' toplantısı iddiası
Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak
İkinci 'bilim kurulu'ndaki isimler belli oldu
Zoom, banka bilgilerinizi mi ele geçiriyor?
Koronavirüs Meral Akşener'in evine girdi
Gram altın ve dolar, rekor seviyelere ulaştı!
Virüsle boğuşan Batı'da iğrenç akım
Memurların icra kesintileri hakkında önemli görüş!
Benzine bu gece zam geliyor
Gram altında rekor üstüne rekor: 355 TL'den işlem görüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kendine çay demlemek 2
maske takalım mı takmayalım mı sorunsalı 1
ilkokul numaramız 1
Koronavirüs Fırsatçıları 1
erkan petekkaya'nın imamoğlu'na hakaret etmesi 1
ab'nin birlik olamaması 1
şehirlerarası trafikte aşırı yoğunluk olması 3
sosyal yardımların polis tarafından dağıtılması 2
grup yorum 4
20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı 2
SON İLANLAR
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak
Alay Belediyesi Arkeolog Alacak
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 42 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 85 sağlık personeli alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam