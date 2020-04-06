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Türk Dişhekimleri Birliğinden 'ek ödeme' talebi

"Kamuda ve özelde çalışan tüm sağlık çalışanları virüsün oluşturduğu hastalıklara yakalanma riski altındadır. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ek ödeme, diş hekimleri dahil tüm sağlık çalışanlarını kapsamalıdır"
 06 Nisan 2020 12:33
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Türk Dişhekimleri Birliğinden 'ek ödeme' talebi

Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık Bakanlığının sağlık çalışanlarına yönelik ek ödemelerinden diş hekimlerinin de yararlanması talebinde bulundu.

Birlikten yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından en büyük risk grupları arasında gösterilen diş hekimlerinin halkın sağlığını korumak ve tedavi etmek için büyük bir çaba içinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Olağanüstü koşulların olağanüstü önlemlerle atlatılabileceği vurgulanan açıklamada, Türk Dişhekimleri Birliğinin önerileri şöyle sıralandı:

"Salgın süresince sokağa çıkma ve toplu alanlarda bulunmanın önüne geçmek amacıyla, zorunlu ve acil olan mal ve hizmet üretimi dışındaki bütün iş kollarında çalışmalar durdurulmalıdır. Bu süreçte çalışanların ücretleri, kesintisiz olarak işveren tarafından ödenmeli ve ödemelerin aksamaması için devlet yardım ve teşvikleri artırılmalıdır.

Kamuda ve özelde çalışan tüm sağlık çalışanları virüsün oluşturduğu hastalıklara yakalanma riski altındadır. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ek ödeme, diş hekimleri dahil tüm sağlık çalışanlarını kapsamalıdır.

Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde istihdam edilmiş ve pandemi süresince sahada görevlendirilen diş hekimlerinin, gerekli ön eğitimlerden geçirilmeleri, yeterli kişisel koruyucu ekipman, beslenme, barınma ve ulaşım sorunları, pandemi önlemleri çerçevesinde vakit kaybedilmeksizin ve güvenceli olarak sağlanmalıdır."
Anadolu Ajansı
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