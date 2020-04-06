The Guardian: Boris Johnson'ın durumu daha ağır, nefes alamıyor
|06 Nisan 2020 12:33
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Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 10 gün boyunca ateşinin düşmemesi nedeniyle dün hastaneye kaldırıldı.
Boris Johnson, başkent Londra'da adı açıklanmayan bir hastanede tedavi altına alındı.
BAŞBAKANLIK: GEREKTİĞİ KADAR HASTANEDE KALACAK
Başbakanlık sözcüsü, Johnson'ın "gerektiği kadar" hastanede kalacağını ifade etti.
Her ne kadar bu yönde açıklamalar yapılsa da, İngiliz basınında farklı iddialar yer aldı.
NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR
The Guardian'ın haberinde, "Kaynaklarımız Johnshon'ın, kendisinin ya da yetkililerinin itiraf etmeye hazır olduğundan daha ciddi derecede hasta olduğunu ve doktorlarının solunumundan endişe duyduğunu söylemişti" ifadeleri kullanıldı. Rus devlet ajansı RIA Novosti ise 'İngiliz sağlık sistemine yakın kaynaklara' dayandırdığı haberinde, Johnson'ın hastaneye acilen kaldırıldığını ve solunum cihazına bağlandığını öne sürdü.
BBC'ye konuşan Dr Sarah Jarvis ise dün gece 'ısrarlı semptomlar' nedeniyle hastaneye yatırılan Johnson'a hangi testlerin yapılacağını anlattı. Jarvis, İngiltere Başbakanı'nın akciğer röntgeninin çekilmesinin ve akciğer taramasının yapılmasının muhtemel olduğunu, aynı zamanda kalp fonksiyonlarının incelenmesi için elektrokardiyogram çekileceğini, oksijen seviyelerinin ölçüleceğini, tam kan sayımı yapılacağını, böbrek ve karaciğerine de bakılması gerektiğini söyledi.
SİGARA-PURO SEVİYOR
Bununla birlikte, koronavirüs tedavisi altındaki Johnson'ın daha önce zaman zaman tütün ürünleri içtiği de biliniyor.
Johnson'ın, 27 Mart'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
YERİNE BAKACAK İSİM
Boris Johnson'ın durumunun kötüleşmesi ve hastanede kalma süresinin uzaması halinde yerine Dışişleri Bakanı Dominic Raab bakacak.
Raab, bugün İngiliz hükümetinin salgınla ilgili politikasını belirleyen C-19 Komitesi'nin toplantısına başkanlık edecek.
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