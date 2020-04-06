Balıkesir polisinden 'evde kal' klibi
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan klipte polis memurları vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.
|06 Nisan 2020 12:40
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan klipte polis memurları vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.Telsiz sesinden gelen 'Dünün ve bugünün kahramanlarından mesaj var' diye başlayan klipte, polis memurları vatandaşlara 'Biz sizin için sokaktayız sen hepimiz için evde kal' diye seslendi.Balıkesir'in 20 ilçesinde çekimlerin yapıldığı klibin son bölümünde konuşan Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, "Evde hayat var. Zorunlu olmadıkça lütfen evi terk etmeyin. Evde aile, sevgi, huzur, sağlık var. Sizler bizim için değerlisiniz." ifadelerini kullandı.
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