Vakıfbank, kredi ve kredi kartı borçlarını erteledi

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih: 'Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik.'

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih: "200 bin bireysel müşterimizin 11 milyar liralık kredi, kredi kartı taksitlerini erteledik"

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih: "KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 19 bin müşterimizin 14,5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik."

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih: "Müşterilerimiz VakıfBank Mobil'i bu süreçte aktif olarak kullandı. Mart ayında şubat ayına göre işlem sayısında yüzde 15,3 artış gerçekleşirken, yapılan işlemler ise 34 milyon adet arttı."