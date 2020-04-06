Vakıfbank, kredi ve kredi kartı borçlarını erteledi
VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih: 'Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik.
|06 Nisan 2020 12:41
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VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih: 'Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik.'
VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih: "200 bin bireysel müşterimizin 11 milyar liralık kredi, kredi kartı taksitlerini erteledik"
VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih: "KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 19 bin müşterimizin 14,5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik."
VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih: "Müşterilerimiz VakıfBank Mobil'i bu süreçte aktif olarak kullandı. Mart ayında şubat ayına göre işlem sayısında yüzde 15,3 artış gerçekleşirken, yapılan işlemler ise 34 milyon adet arttı."
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