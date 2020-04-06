İstanbul'da polisevleri sağlık çalışanlarına tahsis edildi
İstanbul'da polisevleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına tahsis edildi.
|06 Nisan 2020 12:56
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İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Merter'deki PEKOM ve Baltalimanı Polisevi, salgınla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmeleri ve ailelerini salgın ihtimalinden uzak tutabilmeleri için hazır hale getirildi.
Polisevlerinde tedbirlerin en üst seviyede alındığı bildirildi.
PEKOM'da 103 odanın 72'sinde sağlık çalışanlarının kaldığı, Baltalimanı Polisevinin de 59 odasının 24'ünde sağlık çalışanının kaldığı öğrenildi.
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