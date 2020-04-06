Dünya genelinde virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini aştı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini aştı.
|06 Nisan 2020 12:58
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini aştı.
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