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Silvan'da 2 kişi koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
 06 Nisan 2020 13:04
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Silvan'da 2 kişi koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti

Silvan'da ikamet eten 68 yaşındaki S.T. ile 80 yaşındaki Y.T., yüksek ateş ve karın ağrısı şikayeti ile Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Her iki hasta da izole edildikten sonra Diyarbakır'a sevk edildi. Burada tedavilerine başlanan iki kişi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 80 yaşındaki Y.T.'nin Irak'tan gelen oğlu A.T.'nin de korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilirken, 68 yaşındaki S.T.'nin aile bireyleri karantinaya alındı.

Cenazeler Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi Gaza Tope Mezarlığında toprağa verildi.

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Uslu, korona virüs testleri pozitif çıkan iki kişinin Diyarbakır'a sevk edildiğini söyledi. Kaymakam Uslu, "Tedavileri devam eden iki Silvanlı hemşehrilerimizin maalesef hayatını kaybettiği haberini aldık. Haberi üzüntü ile karşıladık. Vatandaşlarımız Silvan'da defnedildi. Vatandaşlarımızdan ricamız evlerinde kalıp sokağa çıkmamalarıdır. Evde kal Silvan diyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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