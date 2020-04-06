Rüştü Reçber, taburcu oldu
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber, taburcu oldu.
|06 Nisan 2020 13:02
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Korona virüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber, taburcu oldu.
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