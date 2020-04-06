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Canlı yayında anlattı... Kuzeni koronavirüse yakalandı

CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever'in kuzeni corona virüse yakalandı. Corona virüs nedeniyle kuzeninin durumunun ağırlaştığını ve tedavi için virüsü yenen bir kişiye ihtiyaç olduğunu belirten Sever sosyal medyadan çağrı yaptı
 06 Nisan 2020 13:08
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Canlı yayında anlattı... Kuzeni koronavirüse yakalandı

CNN Türk muhabiri Ceylan Sever'in kuzeni corona virüse yakalandı. Kuzeninin durumunun ağırlaştığını ve tedavi için virüsü yenen bir kişiye ihtiyaç olduğunu belirten Sever sosyal medyadan çağrı yaptı: Kuzenime Covid-19 teşhisi kondu. 27 yaşında 1.90 boyunda neredeyse 100 kilo dağ gibi adam.Hiçbir kronik rahatsızlığı yok. Ama nedense çok ağır geçiriyor. İlk günler ateşi düşmedi, ilaçları hep kustu.En son öksürürken kan gelmeye başladı. Yoğun bakıma aldılar. 2. gün entübe ettiler. Hala yoğun bakımda, vücudu bir türlü tedaviye cevap vermiyor. Doktorlar, "İyileşmiş ve üzerinden 15 gün geçen eski bir covid-19 hastası gerekiyor" dediler. Kanından aldıkları antikorla kök hücre nakli yapacaklarmış. Lütfen bu kriterlere uyan biri varsa yardımcı olsun, lütfen. İstanbul'dayız, tedavisi burada yapılıyor.Ancak eğer yardımcı olabilecek biri varsa ve şehir dışı onun için sorun olmayacaksa tüm imkanlarımızı seferber ederiz.Getir götürür ne gerekirse yaparız.Bakın daha çok genç,önünde bir sürü zaman var,hayalleri var. Her şeyi yapmaya hazırız.

CNN TÜRK spikeri Buket Güler, Ceylan Sever'le yaptığı haber bağlantısı sonrası konuyu Sever'in coronaya yakalanan kuzenine getirerek şunları söyledi:

Ceylan arkadaşımız yayına başlarken hastanede tedavi görenlerin ailelerine kavuşmasını diliyorum dedi. Çünkü Ceylan'ın kuzeni de corona virüse yakalandı. Ceylan'ın kuzeni 27 yaşında. 1.90 boyunda. 100 kilo ağırlığında. Hiç bir kronik rahatsızlığı yok. Hiçbir kronik rahatsızlığı yok. Ceylan'ın bizimle paylaştığı bir durum var. O da şu: İyileşen hastanın kanıyla tedavinin gündeme gelmiş olması. İyileşen hasta diğer hastayı nasıl tedavi edecek?
Memurlar.Net
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