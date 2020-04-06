İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 739'a yükseldi
Ülkede son 24 saatte 136 kişi daha hayatını kaybetti; toplam vaka sayısı ise 60 bin 500'e ulaştı
|06 Nisan 2020 13:16
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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 136 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 3 bin 739'a yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 136 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 3 bin 739'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 274 artarak 60 bin 500'e ulaştığı bilgisini verdi.
Hastalardan 4 bin 83'ünün durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 24 bin 236 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.
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