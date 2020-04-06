Türkiye'nin en büyük maske fabrikası açılıyor: Günlük 8 milyon adet!

Koranavirüs (KOVID-19) salgını nedeniyle birçok şirket, elini taşın altına koyarak; üretim hatlarını sağlık ürünlerine çevirdi. Bu şirketlerden biri de A&S Yatırım Holding oldu.

Kısa süre içerisinde fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını anlatan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, şu bilgileri verdi:

Yaklaşık 1 ay önce 'Biz ne yapabiliriz' düşüncesi ile ekibimiz projeler geliştirdi. Bu projeler arasında yerli ve milli maske üretimi hızlıca hareket edebileceğimiz alan olarak karşımıza çıktı. İstanbul Hadımköy'deki üretim tesisimizi maske üretimine uygun hal getirebileceğimizi gözlemledik. Hemen makine parkuru için siparişlerimizi verdik. 100 makine, yüzde 60 kapasiteyle günlük 8 milyon 640 bin adet, aylık ise 260 milyon adet üretim gerçekleştirecek. Şu an 20 kişilik ekip, gece gündüz tesisi üretime hazır hale getirmek için var gücüyle çalışıyor. 200 milyon TL'lik yatırımımızı tamamen öz sermayemizle hayata geçiriyoruz."