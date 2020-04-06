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86 yaşında koranayı yenmişti, beyin kanaması geçirdi

Sakarya'da yaşayan 86 yaşındaki Resmiye Işık, corona virüsünü yenmesi sonrası beyin kanaması geçirdi. Resmiye nine hastanede tedavi altına alındı
 06 Nisan 2020 13:32
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86 yaşında koranayı yenmişti, beyin kanaması geçirdi

Sakarya'da yaşayan 86 yaşındaki Resmiye Işık, umreden gelen oğlu ve gelininden corona virüsünü kaptı.
Kalp ve tansiyon hastalığı olan Işık, öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan testi pozitif çıkan Işık, yapılan tedavi sonrası virüsü yenerek taburcu edildi.

Birden fazla kronik rahatsızlığının yanı sıra bir süre önce yakalandığı corona virüsü ilerlemiş yaşına rağmen yenmeyi başaran Resmiye Işık, virüsle mücadele eden diğer hastalara umut oldu. Sağlığına yeniden kavuştuğu için şükreden Işık, vatandaşlara evde kalmaları ve dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Evine giden Rasmiye Işık, beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce sosyal medya hesabından Işık'a şifalar diledi. Yüce paylaştığı mesajda, "Eski topraklar, ulu çınarlar, ellerinizden öpüyorum. Pek çok kronik rahatsızlığına rağmen korona virüsünü yenerek hepimize umut olan 86 yaşındaki hemşehrimiz Resmiye teyzem beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmış. Kendisine acil şifalar dilerim" diye yazdı.
İhlas Haber Ajansı
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