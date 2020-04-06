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Bakan Selçuk: İlaç temini için ek protokol imzalandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında ilaç teminine ilişkin ek protokol imzalandığını açıkladı.
 06 Nisan 2020 13:25
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Bakan Selçuk: İlaç temini için ek protokol imzalandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşların sağlık hizmetinden kesintisiz olarak yararlanabilmesi ve ilaç teminin aksamamasını sağlamak için eczanelerde ilaç teminine ilişkin imzalanan protokolün süresinin uzatıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, eczanelerde ilaç teminine ilişkin protokolün 31 Mart itibarıyla sona erdiğini anımsatarak bu çerçevede Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında ilaç teminine ilişkin ek bir protokol imzalandığını belirtti.

Ek protokolün kapsamına ilişkin, "Eczanelerimizle ilaç teminine ilişkin imzaladığımız protokolümüzün süresini uzattık." bilgisini aktaran Selçuk, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında mutabakata varılan mevcut protokolün yeni bir protokol imzalanıncaya kadar geçerli olacağını kaydetti.

Bakan Selçuk, açıklamasında, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yeni protokol görüşmeleri sürecinin ertelenmesi konusunda mutabakata vardık. Vatandaşımızın sağlık hizmetinden kesintisiz olarak yararlanabilmesi ve ilaç teminin aksamamasını sağlamak için mevcut protokolümüzün süresini uzattık. Bunun için de SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında ek bir protokol imzaladık." ifadelerini kullandı.

Selçuk, mevcut protokol kapsamında eczacılarla yapılan sözleşmelerin yenilenmesine gerek kalmayacağını vurguladı.
Anadolu Ajansı
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