1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doktor çifte ev sahibi şoku... 'Evi boşaltın' ihtarnamesi gönderildi

Antalya'da, corona virüsle mücadelede görev alan doktor çift Emre ve Sibel Karadeniz'e, ev sahibi Hasan Çiftçi tarafından 'Evi boşaltın' ihtarnamesi gönderildi. Sosyal medyada tepkiye neden olan olay sonrası ev sahibi Hasan Çiftçi, hayat normale dönene kadar izin verdiğini, sağlık çalışanlarının yanında olduğunu söyledi.
 06 Nisan 2020 13:39
Yazdır
Doktor çifte ev sahibi şoku... 'Evi boşaltın' ihtarnamesi gönderildi

Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'ndeki bir sitenin 3'üncü katındaki dairede 2 yıldır oturan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çocuk doktoru Emre Karadeniz, kendisi gibi doktor eşi, İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Sibel Armağan Karadeniz ile birlikte corona virüsle mücadelede görev aldı. Günlerdir eve gelmeyen çift, dinlenmek için geldikleri evlerinde ev sahibi Hasan Çiftçi tarafından noter kanalıyla gönderilen 17 Mart tarihli ihtarnameyle karşılaştı. İhtarnamede ev sahibinin 6 Haziran'a kadar evi boşaltması yönündeki uyarısını gören doktor çift şoka uğradı. Yakın çevrede ev arayışına giren çift, istedikleri gibi ev bulamadı.

Doktor Emre Karadeniz, durumu sosyal medya hesabından paylaşıp tepki gösterince çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşım gündeme taşındı. Meslektaşları ise 'doktoruna sahip çık' başlığı açarak çifte destek istedi. Türkiye'nin birçok yerinden arayan avukatlar kendisine yasal konuda destek olacağını söyledi.

İhtarnameyle şaşkınlık yaşadığını, ev sahibinin neden böyle bir yola başvurduğunu anlamadığını ifade eden Emre Karadeniz, "Ev sahibim benden evi boşaltmamı istedi. İhtar gönderdi. 4 yaşında oğlum var ve eşim de doktor. Corona virüsle ilgili tüm sağlık çalışanları gibi biz de en ön safta görev alarak mücadele ediyoruz. Bu durumda eve dahi zor geliyoruz. Benim yeni bir ev aramaya ne vaktim ne de maddi gücüm var. İkimiz de bu olaydan dolayı çok üzgünüz. Bir sıkıntı yaşamamıştık. Kiramıza da düzenli ödedik" dedi. Karadeniz, eşinin de bu olaydan dolayı çok üzüldüğünü ve strese girdiğini belirterek, hala ev arayışının devam ettiğini kaydetti.

'İHTARI CORONA VİRÜS SÜRECİNDEN ÖNCE GÖNDERDİM'

Ev sahibi Hasan Çiftçi ise aynı sitede oturduğunu, daireyi satıp parasını ticarette değerlendireceğini söyledi. İhtarnameyi corona virüs sürecinden önce doktor kiracılarına gönderdiğini ve kasti bir durum olmadığını aktaran Çiftçi, "Ben de bu sıkıntılı süreçte sağlık çalışanlarının yanındayım. Bu süreç bitene kadar evimde oturabilir. Ne zaman biterse o zaman görüşürüz. Ben hemen evimi boşaltsın demiyorum. İlk ihtarnamemi corona virüs önlemleri başlamadan önce çekmiştim. O gün çekilen ihtarnamede, 6 Haziran 2020 tarihine kadar süre vermiştim" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüse karşı başından aşağı çuval geçirip gezdi
06 Nisan 2020 14:56		 O tekmil vermeyi, devlet de onu unutmadı
06 Nisan 2020 14:21
43 yaşındaki belediye çalışanı koronavirüse yenik düştü
06 Nisan 2020 14:10		 Adliyede korona alarmı...17 memurun sonuçları açıklandı
06 Nisan 2020 14:08
86 yaşında koranayı yenmişti, beyin kanaması geçirdi
06 Nisan 2020 13:32		 Silvan'da 2 kişi koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti
06 Nisan 2020 13:04
Sosyal mesafe kuralına uymayarak sokak ortasında halay çektiler
06 Nisan 2020 01:57		 İstanbul'da, serbest kıyafet uygulamasına geçildi
05 Nisan 2020 22:50
Bir umutla dükkanlarını açıyorlar
05 Nisan 2020 22:28		 İzmir'de pazaryerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı
05 Nisan 2020 18:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:49 - Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 2 tutuklama14:44 - Dokuz Eylül Üniversitesinde koronavirüs tanı merkezi kurulacak14:34 - Öğretmenler öğrencilerin EBA TV ayarlarını yapmak için köy köy dolaşıyor14:33 - Online alışveriş artınca 5 bin kişilik ek istihdam yapacaklar14:23 - İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınav konuları belli oldu14:21 - O tekmil vermeyi, devlet de onu unutmadı14:20 - Pandemi süreci, işçi alımlarında mülakatı tamamen kaldırabilecek mi?14:17 - Yapı Kredi'den iki kredi paketiyle ekonomiye destek14:10 - 43 yaşındaki belediye çalışanı koronavirüse yenik düştü14:08 - Adliyede korona alarmı...17 memurun sonuçları açıklandı
14:03 - 42 ilde, 128 yerleşim alanı karantinada13:57 - Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbul Havalimanı mesajı13:45 - İspanya'da koronavirüs salgınında ölü ve vaka sayılarında düşüş sürüyor13:42 - 2 hemşire koronavirüsü yenerek alkışlarla göreve döndü13:39 - Doktor çifte ev sahibi şoku... 'Evi boşaltın' ihtarnamesi gönderildi13:34 - Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde 'veli kuşağı'nı başlatıyor13:32 - 86 yaşında koranayı yenmişti, beyin kanaması geçirdi13:25 - Bakan Selçuk: İlaç temini için ek protokol imzalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk'tan acil 'zoom' toplantısı iddiası
Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak
Zoom, banka bilgilerinizi mi ele geçiriyor?
İkinci 'bilim kurulu'ndaki isimler belli oldu
Koronavirüs Meral Akşener'in evine girdi
Gram altın ve dolar, rekor seviyelere ulaştı!
'Polislerden maaş kesintisi' iddiasına Bakan Soylu'dan yanıt
Virüsle boğuşan Batı'da iğrenç akım
Vakıfbank, kredi ve kredi kartı borçlarını erteledi
Memurların icra kesintileri hakkında önemli görüş!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mehmet cengiz'in 34 milyon tl bağış yapması 3
yaşlılara ceza yazdı diye jandarmaya atarlanma 2
20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı 2
din 2
hisya 1
lgbt 1
la casa de papel 2
şu an çalan şarkı 3
Murat Muratoğlu 1
Çağındeniz 1
SON İLANLAR
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak
Alay Belediyesi Arkeolog Alacak
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 42 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 85 sağlık personeli alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam