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2 hemşire koronavirüsü yenerek alkışlarla göreve döndü

Kovid-19 salgını nedeniyle görev aldıkları sırada virüs kaparak hasta olan 2 hemşire, tedavilerinin ardından yeniden göreve döndü. İl Sağlık Müdürü Tepe: Virüse yakalanan tüm personelimizin tedavileri gayet güzel ilerliyor. Bugün tedavisi bitmiş ve klinik olarak tamamen iyileşmiş 2 personelimiz arkadaşlarının yanına geri döndü
 06 Nisan 2020 13:42
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2 hemşire koronavirüsü yenerek alkışlarla göreve döndü

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığın tedavisinde görev aldıkları sırada virüs kaparak hasta olan 2 hemşire, tedavilerinin ardından alkışlar eşliğinde göreve döndü.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koroner yoğun bakım hemşiresi 43 yaşındaki Ahmet Uysal ve enfeksiyon komite hemşiresi 35 yaşındaki Derya Yazıcı'ya, yaklaşık 15 gün önce görev yaptıklarını hastanede Kovid-19 hastalığı belirtilerini göstermeleri üzerine test yapıldı.

Test sonuçları pozitif çıkan hemşireler, bağlı bulunduklarını hastanede tedavi gördü. Yaklaşık 10 günlük tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan Uysal ve Yazıcı, fedakarlık örneği göstererek yeniden görevlerine başladı.

Hemşireler göreve döndüklerinin ilk günü arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı. Sağlık İl Müdürü Dr. Mustafa Tepe ve hastane başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral hemşireleri ziyaret ederek, tedavilerini yakından takip eden Rize Valisi Kemal Çeber'in gönderdiği hediyeleri takdim etti.

Mustafa Tepe, burada yaptığı açıklamada, zorlu bu süreçte onurlu ve gururlu bir günü yaşadıklarını söyledi.

Tepe, onurlu görevlerini cansiparane bir şekilde ifa eden sağlık çalışanlarından bazılarının koronavirüse yakalandığını dile getirerek, "Virüse yakalanan tüm personelimizin tedavileri gayet güzel ilerliyor. Bugün tedavisi bitmiş ve klinik olarak tamamen iyileşmiş 2 personelimiz arkadaşlarının yanına geri döndü. Bizler onların biraz daha dinlenmesi için bu personellerimize izin vermemize rağmen onlar nasıl ki cephede yaralanan ve sonradan iyileşen kahraman askerlerimiz bir an önce arkadaşlarının yanına dönmek istiyorlarsa, bizim arkadaşlarımız da görevlerine, arkadaşlarının yanına dönmek istediler. Bizler kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz." dedi.

Mustafa Tepe, son günlerde başta İstanbul olmak üzere Rize dışından memleketine gelen ve halen 14 günlük izolasyon süreci devam eden vatandaşlara da uyarılarda bulunarak, "Konulan kurallara uymalarını, asla ve asla dışarıya çıkmamalarını istiyoruz. Zaten zorunlu ihtiyaçları Vefa Destek Grupları tarafından karşılanıyor. Keyfimizle değil mantığımızla ve vicdanımızla hareket etmek zorundayız. Zaman, sabır ve fedakarlık zamanıdır." ifadelerini kullandı.

- " Herkese bu sürecin umut olmasını istiyorum"

Hemşire Derya Yazıcı ise 10 gün önce yaptırdığı test sonucunun pozitif olduğunu öğrendiğini belirterek, "Tabii ilk başta herkesin yaşadığı gibi bir panik yaşadım ve korktum. Sonrasında tedavi sürecime hemen başlandı ve kısa sürede sağlığıma kavuştum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Herkese bu sürecin umut olmasını istiyorum. Lütfen korkmayın ve cesur olun." diye konuştu.

Ahmet Uysal da kendisinin de panik ile başlayan süreçten sonra hastanedeki tedavi sürecini tamamladıktan sonra kendini karantinaya aldığını dile getirerek, "Şu an gayet iyiyim ve sağlıklıyım. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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