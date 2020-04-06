O tekmil vermeyi, devlet de onu unutmadı
Amasya'da 90 yaşındaki bir vatandaş, yaşlılık maaşı ve devlet desteği olan parayı evine getiren askerleri tekmil vererek karşıladı
|06 Nisan 2020 14:21
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Amasya'da 90 yaşındaki bir vatandaş, yaşlılık maaşı ve devlet desteği olan parayı evine getiren askerleri tekmil vererek karşıladı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan ve ikametten ayrılma kısıtlaması olan 90 yaşındaki Abdullah Amcaya, yaşlılık maaşı ve devlet desteği olan para Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından teslim edildi. Evine gelen askerleri merdivende tekmil vererek karşılayan yaşlı adam, imza atıp parayı aldıktan sonra da onları asker selamı ile uğurladı.
İlgin diyaloğun yaşandığı görüntüyü Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde askerlerin yaşlı adama, "Bizler sizler için varız" demesi izleyenleri duygulandırdı.
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