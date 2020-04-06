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Kayseri'de gebe sağlık personeli göreve çağrıldı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü gebe personeli göreve çağırdı ancak durumu riskli olanlar istisna olacak
 06 Nisan 2020 15:00
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Kayseri'de gebe sağlık personeli göreve çağrıldı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23 Mart 2020 tarihli yazısısının 5. maddesine istinaden gebe personeli 1 Nisan tarihinde göreve çağırmıştı. İl Müdürlüğü yeni bir yazı yayımlayarak, durumu riskli olan gebe personelin Başhekimlikçe idari izinli sayılacağı belirtilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23 Mart 2020 tarihli yazısında şu talimat bulunmaktadır:
"5- İdari izinli olanlar ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda zorunlu olarak görevlerine döneceklerdir."

İşte Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünün yayımladığı Resmi yazı

Memurlar.Net - Özel

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