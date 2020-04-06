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Online alışveriş artınca 5 bin kişilik ek istihdam yapacaklar

Dünyayı kasıp kavuran corona virüs (Covid-19) salgını sebebi ile evlerine kapanan insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için yöneldikleri online alışverişlerin sayısında büyük artışa yol açarken, e-ticaret siteleri de siparişleri yetiştirmek adına ek istihdama başladı. E-ticaret platformu Hepsiburada da 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacaklarını duyurdu
 06 Nisan 2020 14:33
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Online alışveriş artınca 5 bin kişilik ek istihdam yapacaklar

Corona virüs nedeniyle vatandaşlar online alışverişlere yöneldi. Özellikle son dönemde online alışverişlerde büyük artışlar yaşanıyor. 35'ten fazla kategoriye, 25 milyonu aşan ürün çeşitine ve aylık 150 milyonun üzerinde ziyarete ev sahipliği yaptığına değinen e-ticaret platformu Hepsiburada, Gebze Akıllı Operasyon Merkezi, Hepsijet Lojistik ve Hepsiexpress Cebindeki Market birimlerindeki operasyon ve dağıtım ağında görevlendirmek üzere 2020 yılı sonuna kadar 5 bin kişilik bir ek istihdam sağlayacağını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarının kullanımına sunulmak üzere, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında, Sağlık Bakanlığı'na 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveniyle destek olduğunu belirten dev şirketin ek istihdamıyla operasyon ve dağıtım alanındaki toplam çalışan sayısı 7 bin 500'e yükselecek.

Migros da 3.200 kişiye ek istihdam sağlıyor

Migros'un başlattığı istihdam seferberliğinin ardından 10 gün içinde Sanal Market ve mağaza operasyonlarında 2.200 kişi iş başı yapmıştı. Önümüzdeki 10 günde 1.000 kişiyi daha işe alacağını duyuran Migros böylece 1 ayda 3.200 kişiye ek istihdam sağlamış olacağını duyurmuştu.
DHA
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