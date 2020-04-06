Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 2 tutuklama
Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
|06 Nisan 2020 14:49
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Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 5 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerden biri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan ölçümde ateşinin yüksek çıkması üzerine hastaneye götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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