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Koronavirüse karşı başından aşağı çuval geçirip gezdi

İstanbul Zeytinburnu'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan çuvallı koronavirüs önlemi ilgi çekti
 06 Nisan 2020 14:56
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Koronavirüse karşı başından aşağı çuval geçirip gezdi

Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde çekildiği kaydedilen görüntülerde un çuvalını üzerine geçiren bir kişinin sokakta yürüdüğü görüyor.

Cep telefonuyla çekilen görüntüde üzerine çuval geçiren kişinin corona virüs önlemi aldığı belirtiliyor.

Görüntü sosyal medyada kısa sürede ilgi çekti.
DHA
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