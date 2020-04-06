Koronavirüse karşı başından aşağı çuval geçirip gezdi
İstanbul Zeytinburnu'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan çuvallı koronavirüs önlemi ilgi çekti
|06 Nisan 2020 14:56
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