Tarım'da yeni Genel Müdür yardımcısı ataması
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığına vekaleten atama yapıldı
|06 Nisan 2020 14:54
|Yazdır
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığına, aynı genel müdürlükte daire başkanı olarak görev yapan Mahmut Yarar vekaleten atandı
1973 Kütahya Tavşanlı doğumlu olan Yarar, 1997 yılında memuriyete başladı. 2013 yılında Personel Genel Müdürlüğünde Yönetim ve Merkezi Atama Daire Başkanlığı yapan Yarar, 2015 yılından bu yana aynı Genel Müdürlükte Taşra Atama Daire Başkanlığı görevini yürütüyordu
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunluluğu getirildi
06 Nisan 2020 16:26
|Belarus'tan gelen 43 Türk vatandaşı Yalova'da öğrenci yurduna yerleştirildi
06 Nisan 2020 16:20
|Kuzey Marmara Otoyolu'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı
06 Nisan 2020 16:17
|Dernek beyannamelerinin süresi 1 Ağustos'a kadar ertelendi
06 Nisan 2020 15:50
|Katar'dan gelen 145 kişi Kırıkkale'deki yurtlara yerleştirildi
06 Nisan 2020 15:11
|Kayseri'de gebe sağlık personeli göreve çağrıldı
06 Nisan 2020 15:00
|42 ilde, 128 yerleşim alanı karantinada
06 Nisan 2020 14:03
|Bakan Selçuk: İlaç temini için ek protokol imzalandı
06 Nisan 2020 13:25
|Çiftçiler şehirlere giriş-çıkış yasağında esneklik bekliyor
06 Nisan 2020 12:59
|İstanbul'da polisevleri sağlık çalışanlarına tahsis edildi
06 Nisan 2020 12:56