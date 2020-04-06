Adobe uygulamaları 60 gün ücretsiz oldu
|06 Nisan 2020 14:55
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Hürriyet'ten Selim ÖZTÜRK'ün haberine göre; Adobe, öğretmen ve öğrenciler dahil geniş kullanıcı kitlesine yönelik olarak geliştirdiği bir dizi ürününü ücretsiz dağıtmaya karar verdi. Bu uygulamalardan biri olan Adobe Creative Cloud, ücretsiz olarak 60 gün boyunca kullanılabilecek. Öğretmenler ve öğrenciler için hazırlanan bu kampanya, uzaktan eğitimin devam ettiği bugünlerde eğitime katkı sağlaması amacıyla hazırlanmışa benziyor.
Diğer yandan Creative Cloud ve Document Cloud Enterprise Term License Agreement uygulamaları da 60 gün süresince ücretsiz olacak.
Kullanıcıların en çok merak ettiği konu ise Photoshop ve Premiere Pro uygulamalarının kampanyaya dahil olup olmadığı... Şirketten yapılan açıklamaya göre bu iki uygulama da 60 gün bedava oldu.
Adobe dışında daha önce de Apple, fiyatı 3200 TL'yi bulan Final Cut Pro X ve Logic X Pro uygulamalarını ücretsiz hale getirmişti.
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