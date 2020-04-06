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12'si hakim savcı toplam 55 adliye personeline virüs bulaştı

Adalet Bakanı Gül: (Kovid-19'la bağlantılı) Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
 06 Nisan 2020 15:06
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12'si hakim savcı toplam 55 adliye personeline virüs bulaştı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 66 ilde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili manipülatif haber ve paylaşım, 65 yaş üst vatandaşları rencide edici davranış, karantina tedbirlerine aykırı davranma, stokçuluk ile kaçak tıbbi malzeme satmaktan dolayı 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Gül, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın dördüncüsünün ardından yaptığı yazılı açıklamada, cezaevlerinde Kovid-19 nedeniyle pozitif vaka bulunmadığını, kurumlara ilk kabullerde tek kişilik odada izolasyon uygulamasının sürdürüldüğünü hatırlattı.

Cezaevlerindeki yaklaşık 32 bin personelin vardiya sonrasında belirlenen barınma alanlarında izolasyona tabi tutulduğunu, hükümlü ve tutuklularla personelin dışarıyla temasının asgari seviyeye indirildiğine işaret eden Gül, fedakarca çalışan cezaevi görevlilerine teşekkür etti.

5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle adil yargılanmanın teminatı ve yargının kurucu unsuru olan tüm avukatları kutlayan Gül, avukatların soruşturma dosyalarındaki bilgi ve belgelere Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla ulaşmalarına yönelik uygulamanın da başlatıldığını anımsattı.

Adalet Bakanı Gül, "12 hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 personelin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı hastanelerde bir kısmı da evlerinde tedavilerine devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

Noterliklerdeki dönüşümlü çalışma modelinin sıkıntısız bir şekilde uygulandığını, yoğunluğun eskiye göre yüzde 80 azaldığını bildiren Gül, vatandaşlara "salgın tehlikesi ortadan kalkana kadar noterliklere gitmeme" çağrısında bulundu.

Bakan Gül, "Adaletin izolasyonu olmaz" denilerek salgın hastalık şartlarından kaynaklanan bu döneme özgü birtakım suçlara karşı da etkin mücadele edildiğini vurguladı.

Cumhuriyet başsavcılıklarının çeşitli suçlara yönelik yürüttüğü soruşturmalara ilişkin Gül, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili 568, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili olarak 8, karantina tedbirine aykırı davranma eylemleriyle ilgili 85, stokçuluk, karaborsa, kaçak tıbbi malzeme satmak suçundan da 89 kişi hakkında başlatılan soruşturmalar devam ediyor."

Gül'ün başkanlığındaki toplantıya, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Adalet Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve bakanlık bürokratları katıldı.
Anadolu Ajansı
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