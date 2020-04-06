Katar'dan gelen 145 kişi Kırıkkale'deki yurtlara yerleştirildi
|06 Nisan 2020 15:11
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Katar'dan gelen 145 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Kırıkkale'deki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurtlara yerleştirildi.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen çoğunluğu öğrenci 145 Türk vatandaşı, polis eşliğinde 7 otobüsle Kırıkkale'ye getirildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hamidiye Erkek Öğrenci Yurdu ile Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra yurtlarda tek kişilik odalara yerleştirildi.
Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı, AFAD görevlileri de otobüsleri dezenfekte etti.
Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da karantina altındaki vatandaşlara destek sağlayacak.
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