İmamoğlu: Ne yazık ki ikinci kurbanımızı da verdik
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, corona virüs salgınında ikinci belediye çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı
|06 Nisan 2020 15:20
|Yazdır
Ekrem İmamoğlu, corona virüs salgınında ikinci belediye çalışanının hastalığa yenik düştüğünü açıkladı
İmamoğlu attığı tweette şöyle dedi:
"Ne yazık ki, ikinci personelimizi de salgına kurban verdik. Bugün hayatını kaybeden Ağaç AŞ çalışanımız Süleyman İleri'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailesine başsağlığı dilerim. Covid19 testi pozitif çıkan personel sayımız 161'e çıkmıştır, tedavileri devam etmektedir"
İGDAŞ'ın Maltepe Hizmet Binasında görevli Bengül Demirel de 4 gün önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Dağ yolu toprakla kapatıldı, uyanık sürücüler yolda kaldı
06 Nisan 2020 16:01
|80 ve 89 yaşlarındaki çift koronavirüsü yendi
06 Nisan 2020 15:44
|Eşi koronavirüs tedavisi gören yaşlı kadın ölünce sokak karantinaya alındı
06 Nisan 2020 15:41
|Koronavirüse karşı başından aşağı çuval geçirip gezdi
06 Nisan 2020 14:56
|O tekmil vermeyi, devlet de onu unutmadı
06 Nisan 2020 14:21
|43 yaşındaki belediye çalışanı koronavirüse yenik düştü
06 Nisan 2020 14:10
|Adliyede korona alarmı...17 memurun sonuçları açıklandı
06 Nisan 2020 14:08
|Doktor çifte ev sahibi şoku... 'Evi boşaltın' ihtarnamesi gönderildi
06 Nisan 2020 13:39
|86 yaşında koranayı yenmişti, beyin kanaması geçirdi
06 Nisan 2020 13:32
|Silvan'da 2 kişi koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti
06 Nisan 2020 13:04