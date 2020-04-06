Proje okulu, bu dönemde, şahsen başvuru istedi
İstanbul Fatih'te bulunan Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürlüğü, öğretmen ihtiyacını yayımladı ancak başvuruların bizzat olmasını istedi
|06 Nisan 2020 15:37
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İstanbul Fatih'te bulunan Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Avcılar'da bulunan Süleyman Nazif Anadolu Lisesi Müdürlüğü, öğretmen ihtiyacını yayımladı ancak başvuruların bizzat olmasını istedi
İstanbul Fatih'te bulunan Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Emine Erdönmez ve Avcılar'da bulunan Süleyman Nazif Anadolu Lisesi Müdürü Sinan Okumuş, okullarının öğretmen ihtiyacını branş bazında çıkardı, resmi yazıyla ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderdi ama başvuruların şahsen olmasını istedi.
İşte iki okulun resmi yazıları
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