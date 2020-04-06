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Proje okulu, bu dönemde, şahsen başvuru istedi

İstanbul Fatih'te bulunan Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürlüğü, öğretmen ihtiyacını yayımladı ancak başvuruların bizzat olmasını istedi
 06 Nisan 2020 15:37
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Proje okulu, bu dönemde, şahsen başvuru istedi

İstanbul Fatih'te bulunan Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Avcılar'da bulunan Süleyman Nazif Anadolu Lisesi Müdürlüğü, öğretmen ihtiyacını yayımladı ancak başvuruların bizzat olmasını istedi

İstanbul Fatih'te bulunan Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Emine Erdönmez ve Avcılar'da bulunan Süleyman Nazif Anadolu Lisesi Müdürü Sinan Okumuş, okullarının öğretmen ihtiyacını branş bazında çıkardı, resmi yazıyla ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderdi ama başvuruların şahsen olmasını istedi.

İşte iki okulun resmi yazıları
Memurlar.Net
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