1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çin'de ağır koronavirüs vakalarının sayısı 300'ün altına indi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk kez ortaya çıktığı Çin'de, klinik durumu ağır vakaların sayısının hafta sonundan itibaren 300'ün altına indiği bildirildi
 06 Nisan 2020 15:38
Yazdır
Çin'de ağır koronavirüs vakalarının sayısı 300'ün altına indi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk kez ortaya çıktığı Çin'de, klinik durumu ağır vakaların sayısının hafta sonundan itibaren 300'ün altına indiği bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu, ağır vaka sayısının cumartesi 295'e, pazar günü ise 265'e düştüğünü duyurdu.

Komisyon Sözcüsü Mi Feng, klinik durumu ağır vakalara uyguladıkları kişiselleştirilmiş tedavilerden olumlu sonuç alındığını, bu sayede hayati durumu kritik vaka sayısını 300'ün altına indirmeyi başardıklarını duyurdu.

Hayati durumu kritik vakaların sayısı 1 Nisan'da 466, 2 Nisan'da 429, 3 Nisan'da 379 ve 4 Nisan'da 331 olarak kayda geçmişti.

Ülkede son 24 saatte 39 yeni vaka ortaya çıkarken, bunlardan 38'i yurt dışından gelen ve virüsü orada kapmış kişilerdi. Guangdong eyaletinde ortaya çıkan 1 yeni vaka ise tek yurt içi kaynaklı vaka oldu.

114 hasta iyileşerek taburcu edilirken, 30 hasta yoğun bakımdan çıkarıldı. Salgının ilk kez ortaya çıktığı Hubey eyaletinde ise 1 hasta yaşamını yitirdi.

Ülkede şu ana dek toplam 81 bin 708 vaka ortaya çıktı. Bunlardan 77 bin 78 kişi iyileşerek hastanelerden taburcu edilirken, 3 bin 331 kişi hayatını kaybetti. Halen 265'inin durumu kritik olmak üzere 1299 vaka iyileşmeyi bekliyor.

Öte yandan, virüs taşıdıkları halde hastalık belirtisi göstermeyen 1047 kişi de tıbbi gözetim altında tutuluyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1867'ye yükseldi
06 Nisan 2020 15:24		 İspanya'da koronavirüs salgınında ölü ve vaka sayılarında düşüş sürüyor
06 Nisan 2020 13:45
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 739'a yükseldi
06 Nisan 2020 13:16		 ABD, koronavirüsten ölenlerin sayısında üçüncü sıraya yükseldi
06 Nisan 2020 12:58
The Guardian: Boris Johnson'ın durumu daha ağır, nefes alamıyor
06 Nisan 2020 12:33		 Trump'ın doktorundan virüs açıklaması: Mevsimsel olacak
06 Nisan 2020 09:45
Virüsle boğuşan Batı'da iğrenç akım
06 Nisan 2020 07:41		 Koronavirüse yakalanan takım doktoru intihar etti
05 Nisan 2020 22:43
İran'da 100 yaşındaki hasta taburcu edildi
05 Nisan 2020 21:51		 Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1500'ü geçti
05 Nisan 2020 20:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:27 - Benzine 15 kuruş zam yapıldı16:26 - Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunluluğu getirildi16:20 - Belarus'tan gelen 43 Türk vatandaşı Yalova'da öğrenci yurduna yerleştirildi16:17 - Kuzey Marmara Otoyolu'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı16:12 - KPSS 2020/5'te 9 kadro boş kaldı16:09 - Kaçak maske üretenlerin mesleği şok etti16:01 - Dağ yolu toprakla kapatıldı, uyanık sürücüler yolda kaldı15:54 - Hepsiburada'dan 5 bin kişilik yeni istihdam atılımı15:50 - Dernek beyannamelerinin süresi 1 Ağustos'a kadar ertelendi15:47 - KPSS 2020/5 tercih sonuçları açıklandı
15:44 - 80 ve 89 yaşlarındaki çift koronavirüsü yendi15:41 - Eşi koronavirüs tedavisi gören yaşlı kadın ölünce sokak karantinaya alındı15:38 - Çin'de ağır koronavirüs vakalarının sayısı 300'ün altına indi15:37 - Proje okulu, bu dönemde, şahsen başvuru istedi15:36 - DenizBank'tan, Kampanya'ya 10 milyon TL destek15:29 - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı15:24 - Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1867'ye yükseldi15:23 - MEB'den Zoom açıklaması: Kamera kaydı açılmadan ders işlenebilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk'tan acil 'zoom' toplantısı iddiası
Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak
Zoom, banka bilgilerinizi mi ele geçiriyor?
İkinci 'bilim kurulu'ndaki isimler belli oldu
'Polislerden maaş kesintisi' iddiasına Bakan Soylu'dan yanıt
Koronavirüs Meral Akşener'in evine girdi
Gram altın ve dolar, rekor seviyelere ulaştı!
MEB'den Zoom açıklaması: Kamera kaydı açılmadan ders işlenebilir
KPSS 2020/5 tercih sonuçları açıklandı
Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde 'veli kuşağı'nı başlatıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı 1
yüz koruyucu siperlik 3
PTT 1
mem.net sözlük cafe 15
şu an çalan şarkı 3
Koronavirüs Fırsatçıları 1
lgbt 1
erkan petekkaya'nın sosyal medya hesaplarının kapanması 2
mehmet cengiz'in 34 milyon tl bağış yapması 3
erkan petekkaya'nın imamoğlu'na hakaret etmesi 1
SON İLANLAR
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak
Alay Belediyesi Arkeolog Alacak
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 42 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 85 sağlık personeli alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam