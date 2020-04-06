Dernek beyannamelerinin süresi 1 Ağustos'a kadar ertelendi
|06 Nisan 2020 15:50
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken dernek beyannameleri ile mevzuattan kaynaklı diğer bildirimlerin süresinin, 1 Ağustos tarihine kadar geçici olarak ertelendiğini duyurdu.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Kovid-19 pandemisi nedeniyle derneklerimizi idari yaptırımlardan korumak için, nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken dernek beyannameleri ile mevzuattan kaynaklı diğer bildirimlerin süresi, 1 Ağustos tarihine kadar geçici olarak ertelenmiştir."
#COVID19 Pandemisi nedeniyle;Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 6, 2020
👍Derneklerimizi idari yaptırımlardan korumak için,
👍Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken dernek beyannameleri ile mevzuattan kaynaklı diğer bildirimlerin süresi; 01.08.2020 tarihine kadar geçici olarak ertelenmiştir.#EvindeKalİstanbul😷
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