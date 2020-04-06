Dağ yolu toprakla kapatıldı, uyanık sürücüler yolda kaldı
|06 Nisan 2020 16:01
|Yazdır
Korona virüs tedbirleri kapsamında büyükşehirlere giriş çıkış yasağı uygulanırken, Bursa'nın İznik ilçesi ile Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi arasındaki kestirme dağ yolu uyanık sürücülerin tercihi oldu. Ancak bu yol jandarma tarafından toprak dökülerek kapatılınca, sürücüler yolda kaldı. İznik ilçesi Yörükler Köyü Muhtarı Mehmet Batı, "Korona tehdidi geçene kadar yolumuz kapalı, buraya gelmeyin" çağrısı yaptı
Bursa'nın İznik ilçesi Yörükler köyü ile Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi arasındaki yol sürücülerin geçmelerini engellemek için toprakla kapatıldı. Yörükler Köyü Muhtarı Mehmet Batı, "Burası Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi ile sınır. Dağ yolu olduğu için sürücüler şehirler arası yollardan geçiş yapamadığı için buradan geçmek istiyor. O yüzden de yola toprak dökülerek her iki sınır da kapanmış oldu" dedi.
Kapalı olan yolu köylüler ile birlikte kontrol için gelen Yörükler Köyü muhtarı Mehmet Batı, "Zaman zaman buraya gelerek geçişlerin olup olmadığına kontrol ediyorum. Hatta dün akşam buradan geçiş yapılmış, toprağın bir kısmı çökmüş. Bunun da tedbirlerini alıyoruz" ifadelerini kullandı.
Muhtar Batı, "İçişleri Bakanlığı'mızın korona virüsü mücadele kapsamında yayımladığı genelge ile il sınırlarına geçiş kısıtlaması getirildi. Bizim köyümüze sınır olan İzmit-Karamürsel giriş ve çıkışına da toprak döküldü. Bazı sürücülerin haberi yok. Karamürsel'den ve İznik tarafından gelen sürücüler bu güzergahı kullanıyor. Ancak yolun kapalı olduğunu görüp duraksıyorlar ardından ise geri dönüyorlar. Bu güzergah dağ yolu ve daha kısa. Daha çok tercih ediliyor. Normal günlerde buradan 200-250 araç geçmekte. Sürücülerimizi uyarıyorum, yol kapalı.Gelmesinler" şeklinde konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|80 ve 89 yaşlarındaki çift koronavirüsü yendi
06 Nisan 2020 15:44
|Eşi koronavirüs tedavisi gören yaşlı kadın ölünce sokak karantinaya alındı
06 Nisan 2020 15:41
|İmamoğlu: Ne yazık ki ikinci kurbanımızı da verdik
06 Nisan 2020 15:20
|Koronavirüse karşı başından aşağı çuval geçirip gezdi
06 Nisan 2020 14:56
|O tekmil vermeyi, devlet de onu unutmadı
06 Nisan 2020 14:21
|43 yaşındaki belediye çalışanı koronavirüse yenik düştü
06 Nisan 2020 14:10
|Adliyede korona alarmı...17 memurun sonuçları açıklandı
06 Nisan 2020 14:08
|Doktor çifte ev sahibi şoku... 'Evi boşaltın' ihtarnamesi gönderildi
06 Nisan 2020 13:39
|86 yaşında koranayı yenmişti, beyin kanaması geçirdi
06 Nisan 2020 13:32
|Silvan'da 2 kişi koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti
06 Nisan 2020 13:04