KPSS 2020/5'te 9 kadro boş kaldı
KPSS 2020/5 tercih sonuçlarına göre 9 perfüzyonist kadrosu boş kaldı.
|06 Nisan 2020 16:12
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Sağlık Bakanlığı'na 18 bin sağlık personeli alımı için KPSS 2020/5 tercih sonuçları bugün açıklandı.
Açıklanan sonuçlara göre Lisans mezunları arasından alınacak 9 kadro boş kaldı.
Perfüzyonist unvanından alınacak toplam 9 kadro boş kaldı.
İşte boş kalan o kadrolarKPSS 2020/5 tercih sonuçları açıklandı
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