Yalova'da kamu ve sağlık kurumlarında maske kullanma zorunluluğu getirildi
|06 Nisan 2020 16:40
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Yalova'da kamu kurum ve kuruluşları ile hastane, aile sağlığı merkezi ve eczanelerde maske takılması zorunlu hale getirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Muammer Erol başkanlığında toplandığı belirtildi.
Toplantıda alınan kararlar çerçevesinde Yalova dışından gelerek ilde bulunan balıkçı barınaklarına ve limanlarına yanaşan ticari amaçlı balıkçı gemilerindeki personelin balıkçı gemisinin dışına çıkmalarının yasaklandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yalova iline kayıtlı olan ticari balıkçı gemilerinin personeli ile ilimize kayıtlı olmayan gemilerin personelinden ikametgah adresi Yalova olanlarına ikametlerine ulaşabilmeleri için gemiden ayrılmalarına izin verilmesine, ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tüm sağlık kurumlarına (eczane, aile sağlığı merkezi, hastane gibi) girişlerde cerrahi maske kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
Ayrıca, çiftçiler, hayvansal üretim yapan yetiştiriciler ve ürün işleyen işletmelerin bağ, bahçe, tarla, sera, ahır, ağıl, arılık gibi üretim alanlarına her gün erişimlerinin gerektiği, bu nedenle ikametgah adresi ve tarımsal üretim alanı il sınırları içindeki üretici, yetiştirici ve çalışanlarından 20 yaşından küçük olanların il, ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden veya Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerinden alacakları tarımsal faaliyeti gösterir belgeyi kolluk kuvvetlerine ibraz etmeleri kaydıyla işletmelerine erişimlerine müsaade edilmesine karar verildiği belirtildi.
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