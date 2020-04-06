Ankara Valiliğinden engelliler adına para toplayanlara karşı uyarı
|06 Nisan 2020 16:45
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Ankara Valiliği, bazı kişilerin "valiliğin adı"nı kullanarak engelliler için para topladığını belirterek, bu ve benzeri taleplerle karşılaşanların durumu en yakın kolluk birimine ihbar etmelerini istedi.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde bazı kişilerin "Ankara Valiliği tarafından görevlendirildik" veya "Ankara Valiliğinden geliyoruz" şeklindeki beyanlarla il genelinde engelliler adına düzenlenen sözde kampanya için para talep ettikleri duyumunun alındığı belirtildi.
Bu konuda dikkatli olunması istenilen paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Ankara Valiliği olarak bu tür düzenlenmiş bir kampanyamız bulunmamaktadır. Bu ve benzeri taleplerle karşılaşan vatandaşlarımızın durumu en yakın kolluk birimlerimize ihbar etmesini rica ediyoruz."
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