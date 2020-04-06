Hatay'da kamuda serbest kıyafet uygulaması
Hatay'da kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulamasına geçildiği bildirildi
|06 Nisan 2020 16:51
|Yazdır
Hatay'da kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulamasına geçildiği bildirildi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabındaki duyurusunda, şunları kaydetti:
"Hatay'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ilimizde görev alan kamu personelinin çalışma şartlarında kolaylık sağlanması amacıyla temizlenmesi kolay kıyafetlerle görev yapma imkanı tanıyan serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir."
Hatay'da Koronovirüs salgını ile mücadele kapsamında, ilimizde görev yapan kamu personelinin çalışma şartlarında kolaylık sağlanması amacıyla temizlenmesi kolay kıyafetlerle görev yapma imkanı tanıyan Serbest Kıyafet Uygulamasına geçilmiştir.Rahmi Doğan (@dogan_rahmi) April 6, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|95 yaşında korona virüsü yendi
06 Nisan 2020 17:49
|Denizli'de koronavirüsle ilgili 'montajlı paylaşım'a inceleme
06 Nisan 2020 17:45
|Emekli zabıta korona virüsten vefat etti
06 Nisan 2020 17:32
|Bağcılar'da 4 bina karantinaya alındı
06 Nisan 2020 17:07
|Ankara Valiliğinden engelliler adına para toplayanlara karşı uyarı
06 Nisan 2020 16:45
|Yalova'da kamu ve sağlık kurumlarında maske kullanma zorunluluğu getirildi
06 Nisan 2020 16:40
|Faturasını ödemediği için elektriği kesilen esnafın zararı karşılandı
06 Nisan 2020 16:31
|Dağ yolu toprakla kapatıldı, uyanık sürücüler yolda kaldı
06 Nisan 2020 16:01
|80 ve 89 yaşlarındaki çift koronavirüsü yendi
06 Nisan 2020 15:44
|Eşi koronavirüs tedavisi gören yaşlı kadın ölünce sokak karantinaya alındı
06 Nisan 2020 15:41