Bağcılar'da 4 bina karantinaya alındı

'POLİSLERDEN MAAŞ KESİNTİSİ' İDDİASINA BAKAN SOYLU'DAN YANIT Milli Dayanışma Kampanyası için polislerin maaşlarından zorunlu kesinti yapılacağı iddia edilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Devletin yasal bir kampanyası var ve teşkilat içinde bu şekilde destekte bulunmak isteyen arkadaşlar olabilir. Ben buna karışmam. Ancak hiçbir polis de bunu imzalamak zorunda değil" ifadelerini kullandı.