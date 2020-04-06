Altın günü rekorla kapattı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 357 bin 600 liraya yükseldi
|06 Nisan 2020 17:09
|Yazdır
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 357 bin 600 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 348 bin lira, en yüksek 357 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,76 artışla 357 bin 600 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 162 milyon 585 bin 158,336 lira, işlem miktarı ise 461 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 195 milyon 88 bin 896,39 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, İş Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|348.000,00
|1.614,00
|En Düşük
|348.000,00
|1.627,00
|En Yüksek
|357.600,00
|1.640,00
|Kapanış
|357.600,00
|1.640,00
|Ağırlıklı Ortalama
|353.161,51
|1.637,47
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|162.585.158,33
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|460,69
|Toplam İşlem Adedi
|44
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
06 Nisan 2020 17:25
|Dövizde gün sonu fiyatları
06 Nisan 2020 17:14
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
06 Nisan 2020 13:13
|Çeyrek altın ne kadar?
06 Nisan 2020 12:40
|Gram altın ve dolar, rekor seviyelere ulaştı!
06 Nisan 2020 12:09
|Gram altında rekor üstüne rekor: 355 TL'den işlem görüyor
06 Nisan 2020 11:35
|Borsa haftaya yükselişle başladı
06 Nisan 2020 10:07
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
03 Nisan 2020 18:37
|Borsa günü yatay tamamladı
03 Nisan 2020 18:23
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
03 Nisan 2020 17:42