ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
|06 Nisan 2020 17:10
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1151 artarak 9 bin 654'e çıktı.
Dünyada Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 722 artışla 337 bin 971'e, ölü sayısı ise 1151 artarak 9 bin 654'e çıktı.
Dünya genelinde ABD'yi 135 bin 32 vakayla İspanya ve 128 bin 948 vakayla İtalya takip ediyor.
- ABD'de salgının merkezi New York
Öte yandan, ABD'deki eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor.
New York eyaletinde dün 114 bin 174 olan vaka sayısı 8 bin 986 artışla 123 bin 160'a çıkarken, New York'u 37 bin 505 vakayla New Jersey, 15 bin 718 vakayla da Michigan takip ediyor.
Can kaybı bakımından New York 4 bin 159 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 917 ölümle New Jersey ve 617 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.
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