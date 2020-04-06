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Eyüp Sabri Tuncer, kolonyadaki alkol miktarını düşürdü mü?

Marketlere yeni gelen Eyüp Sabri Tuncer kolonyalarında derece ibaresi kaldırıldı. Bu durumun farkına varan vatandaşlar, kolonyadaki alkol miktarının düşürüldüğünü iddia ediyor.
 06 Nisan 2020 17:12
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Eyüp Sabri Tuncer, kolonyadaki alkol miktarını düşürdü mü?

Eyüp Sabri Tuncer'in kolonyaları genel itibariyle 80 dereceden oluşuyor.

Koronavirüs'le mücadelede, 60 derece ve üstündeki kolonyaların el temizliği için yeterli olacağı Bilim Kurulu Üyeleri tarafından söylenmişti.

Bunun üzerine köklü bir marka olan Eyüp Sabri Tuncer kolonyalarının satıldığı mağazaların önünde kuyruklar oluşmaya başlamıştı.

Daha önce 80 derece olduğu kolonyaların üzerinde yazılıyordu. Marketlere gelen yeni Eyüp Sabri Tuncer Kolonyalarında ise 'Derece' ibaresi kaldırılmış durumda.

Bu durumun farkına varan vatandaşlar, Eyüp Sabri Tuncer'in Kolonyadaki alkol miktarını düşürdüğünü iddia ediyor.

İŞTE ÖNCEDEN 80 DERECE YAZAN KOLONYA

ŞİMDİ DERECE İBARESİNİN KALDIRILDIĞI YENİ KOLONYA
Memurlar.Net
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